Vlaams Belang-Kamerlid vergelijkt coronapas met jodenster : “Om te kotsen”

Sneppe maakte de vergelijking dinsdag tijdens een minidebat in de commissie Gezondheid over de coronabarometer. De vergelijking komt niet geheel uit de lucht gevallen: ze dook al op tijdens coronamanifestaties.

Kamerlid Catherine Fonck (CDH) is niet te spreken over de vergelijking. “Om te kotsen”, klonk het. Fonck had het ook over “een totaal gebrek aan respect voor het lijden van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog”, maar ook voor de wetenschappelijke inzet van de vaccins, waarmee duizenden levens zijn gered.