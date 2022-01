Lommels bakker vernoemt brood naar eerste kleinzoon: “Hopelijk noemen klanten het ook een ‘Arthurke’”

In 1992 vestigde Ulenaers zijn zaak in het Lommelse gehucht Heide-Heuvel. “En woensdag vieren we dat 30-jarig jubileum met heel wat speciale acties voor de klanten. Maar ik wou ook een eerbetoon brengen aan een andere heuglijke gebeurtenis in mijn leven: de geboorte van mijn eerste kleinkind op 14 januari. En hoe kan ik mijn kleinzoon Arthur beter eren dan een brood aan hem te wijden. Het brood dat de klanten hopelijk een ‘Arthurke’ zullen gaan noemen, is een heel gezond sportief brood. Het is heel vezelrijk, veel granen en blijft mals. En het zal net zoals mijn Heuvelbrood -genoemd naar het gehucht hier- een vaste plaats krijgen in mijn aanbod. We lanceren het woensdag tegen een gunsttarief zodat zoveel mogelijk mensen hopelijk de smaak te pakken krijgen.” Arthur zelf heeft voorlopig nog niet kunnen proeven van zijn eigen brood. “Hij woont met zijn ouders in Duitsland, maar ik sta te popelen om 700 km te rijden en hem een stukje te geven, en vooral om hem de eerste keer te knuffelen. Stel dat ik zes kleinkinderen ga krijgen, dan zal ik in mijn winkel een aparte broodrek moeten voorzien”, lacht Ulenaers.