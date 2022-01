Vzw Banneuxwijk stopt er na 14 jaar mee

De vzw Banneuxwijk, die in 2008 werd opgericht, wordt opgedoekt. Op 27 februari 2022 verdwijnt de website en ook de Facebook- en Instagram-pagina's worden offline gehaald. "Dat we zouden stoppen stond sinds het begin van de coronapandemie in de sterren geschreven", vertelt oprichter Vital Hermans. "Maar toch doet het veel pijn."

"Met de hulp van Kris Vrancken kon ik de website in 2008 opstarten", herinnert Vital zich. "Kris weet niet alleen veel van IT, hij is ook sportief en had het plan om een loopwedstrijd te houden in onze wijk. Met zijn tips ben ik dan aan de slag gegaan. Ik heb een zaal gehuurd en de datum vastgelegd. Vervolgens ging ik op zoek naar helpende handen en sponsors. En zo werd de Banneuxrun geboren, de eerste editie op 29 mei 2011 was meteen een succes."Na deze eerste Banneuxrun volgden er nog vele en werd het tijd om een echte vzw worden. Die vzw ging op zoek naar andere mogelijke activiteiten. Zo haalde de vzw de Sint elk jaar naar de Banneuxwijk. "En zoals iedere vzw zijn wij ook een boekje beginnen uitgeven: de Banneuxwijzer. Intussen zijn we daar mee gestopt, maar er is een waardige opvolger met het Wijkboekje van de stad Hasselt." Er waren ook minder geslaagde activiteiten zoals het Seniorenfeest. Vital: "Het was onze bedoeling om de mensen een fijne namiddag te bezorgen voor een goed doel, de Mediclowns. Maar het viel zo tegen dat we dat maar eenmaal gedaan hebben."

Sinterklaasfeest. — © chpa

De wedstrijd 'Ontdek je wijk' was wel een succes. "Ik haalde de inspiratie voor deze actie van het VRT-programma. Aan de hand van de tips die online gaven, konden mensen op zoek naar verstopte objecten. Onze eerste verstopplek was aan het Kanaal. We werden bedolven onder de prijzen, aangeboden door de lokale middenstand. We hebben de hele wijk gedaan. Soms was er maar één tip nodig, soms meer dan vijf, maar de speeltijd bleef beperkt tot 1 uur. Vele mensen hebben ons bedankt voor deze actie."De vzw hield ook een paasfeest, een garageverkoop en een avondmarkt die uitgroeide tot een drink- en eetmarkt op kermismaandag. En dan waren er nog de nieuwjaarsdrink en kerstboomverbranding, een waar feest voor jong en oud. "Omdat we veel meer mensen wilden bereiken zijn we ook een tijdje in zee gegaan met een videoreporter van TVPubliek op TVL. Deze persoon woont in onze wijk en deed dit voor een kleine onkostenvergoeding Zo werden onze Paaseirenraap en verschillende Banneuxruns uitgezonden."

De succesvolle avondmarkt. — © chpa

Toekomst?

Maar na 14 jaar komt er dus een einde aan de vzw Banneuxwijk. "En het doet verdomme pijn", zegt Vital Hermans."De Facebookpagina van de vzw wordt verwijderd op 27 februari. De site zal via een offlineplatvorm blijven bestaan en zullen we delen in de groepen 'Vrienden van de Banneuxwijk'. Ikzelf en onze stadsprins Dirk Haesevoets zijn de beheerders van deze pagina. Hier kan bijna alles gepost worden wat er in onze wijk gebeurt. De spullen die we hadden, zijn weggeschonken of verkocht aan de straatcomités van de Pagestraat en André Dumontstraat, de Wijkwerking Banneux en school De Berk. De spullen die nog overblijven - zoals spandoeken , t shirt , hemden,... - worden in de loop van 2022 aan het Stadsarchief over gemaakt.""Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de vzw: de bestuursleden, de middenstand, bewoners, familie en vrienden."