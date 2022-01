Drie bestuurders spelen rijbewijs kwijt na positieve drugstest

Bilzen/Riemst

Drie bestuurders hebben dinsdag in de voormiddag positief getest op drugs bij controles in Bilzen. Ze zijn hun rijbewijs 15 dagen kwijt. Een 45-jarige bestuurder met een voorlopig rijbewijs testte positief op heroïne toen hij op de carpoolparking in Diepenbeek aan de kant werd gezet. Ook op de Demerwal werd een positieve speekseltest afgelegd. De bestuurder had in 2019 en in 2020 al eens zijn rijbewijs moeten inleveren voor rijden onder invloed van drugs. De derde klant reed over de doorlopende witte lijn en werd daarom aan de kant gezet. De 28-jarige man uit Riemst testte positief op cocaïne en marihuana.

Een 46-jarige man moest zijn rijbewijs 6 uur inleveren na een positieve alcoholtest.

Bij de controles, die tot 12.30 uur duurden, werden nog tal van kleinere overtredingen vastgesteld, gaande van over de doorlopende witte lijn rijden, smartphone gebruik tijdens het rijden en het niet gebruiken van de pinker. mm