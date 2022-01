Zweedse Sara Hector wint reuzenslalom op Kronplatz

De 29-jarige Zweedse Sara Hector heeft dinsdag in de Dolomieten de reuzenslalom op de Kronplatz gewonnen. In 2:03.63 liet ze de Slovaakse Petra Vlhova, de snelste in de eerste run, 15 honderdsten achter zich. De Française Tessa Worley werd op 52 honderdsten derde. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin moest na een slechte tweede run vrede nemen met de vijfde plaats, op 81 honderdsten.

Voor Hector is het de vierde wereldbekerzege. Eerder dit seizoen won ze de reuzenslaloms in Courchevel en Kranjska Gora. In 2014 boekte ze haar eerste succes in Kühtai, eveneens in een reuzenslalom. In de Wereldbeker van die specialiteit heeft ze na zes van negen proeven 95 punten voor op Worley. Shiffrin is op 101 punten derde, Vlhova op 131 punten vierde.

Shiffrin blijft leider in de algemene wereldbekerstand, maar ziet Vlhova wel tot op 17 punten naderen. De Italiaanse snelheidsspecialise Sofia Goggia, out met een knieblessure, is op 257 punten derde. Hector wipte over de Italiaanse Federica Brignone naar de vierde plaats.

Voor de Olympische Spelen in Peking (4-20 februari) staat er volgend weekend in het Duitse Garmisch-Partenkirchen nog een afdaling en een super-G op het programma.