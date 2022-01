Na kleinzoon verliest Johan Boskamp ook boezemvriend Wim Jansen: “Vrijdag afscheid genomen van Wimpie”

“Het klinkt misschien raar, maar ik hou gewoon van die man.” Johan Boskamp, de extraverte, die van alles uitvrat en Wim Jansen, de bedachtzame, waren vier handen op een buik. “Wim is mijn boezemvriend, mijn maat, met hem heb ik vanaf mijn veertiende alles beleefd. Toen kwam-ie me als 16-jarige thuis ophalen om samen naar Varkenoord te gaan om te trainen bij de betaalde jeugd van Feyenoord. Ik flikte alles, zei alles, Wim dacht altijd iets langer na, was wat slimmer.”