Neil Young wil zijn muziek van Spotify verwijderen wegens ‘foute info’ over vaccins

De Canadese/Amerikaanse rocker Neil Young (76) heeft aan zijn management en platenfirma gevraagd om al zijn muziek van Spotify te verwijderen. De streamingdienst heeft ook de ultrapopulaire podcast The Joe Rogan Experience in haar aanbod zitten, en volgens Young wordt daar verkeerde informatie over vaccins verspreid “met mogelijk doden tot gevolg”. Concreet gaat het om een interview in die podcast met Robert Malone, een omstreden viroloog die eerder bekritiseerd werd om het verspreiden van onjuiste info over vaccins. “Spotify kan Rogan of Young hebben. Niet allebei,” liet Shakey optekenen. cru