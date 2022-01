“216 personeelsleden zitten momenteel thuis met een besmetting of in quarantaine”, zegt Jurgen Ritzen van het ZOL. — © Tom Palmaers

Genk

De personeelsuitval in het ZOL in Genk neemt “dramatische proporties” aan. “216 personeelsleden zitten momenteel thuis met een besmetting of in quarantaine. Daarom moeten we noodgedwongen 200 van onze 1.000 bedden sluiten”, zegt Jurgen Ritzen van het ZOL.