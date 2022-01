Zaterdag afscheid van Dean Verberckmoes (4) in kerk van Verrebroek waar hij met moeder woonde

De afscheidsplechtigheid voor de vierjarige Dean Verberckmoes vindt zaterdagnamiddag plaats in de Sint-Laurentiuskerk in het Oost-Vlaamse Verrebroek, de deelgemeente van Beveren waar de jongen met zijn moeder woonde. Het gemeentebestuur van Beveren had een week geleden een rouwregister geopend en dat zal ook aan de familie van het slachtoffer overgemaakt worden.

Dean Verberckmoes werd het laatst gezien in Sint-Niklaas met de verdachte Dave De Kock, maar hij woonde met zijn moeder en zus in Verrebroek. Het lichaam van Dean werd op maandag 17 januari aangetroffen ter hoogte van Neeltje Jans, een werkeiland dat onderdeel uitmaakt van de Oosterscheldekering, in Zeeland.

De rouwcommunicatie meldt dat Dean overleed op 17 januari in Veere, maar het gaat om de plaats en het tijdstip waar het lichaam aangetroffen werd. Er is nog geen duidelijkheid over waar het slachtoffer omgekomen is. Uit een oproep van de Nederlandse politie blijkt dat De Kock het lichaam van het slachtoffer zaterdag 15 januari, vermoedelijk tussen 13.48 uur en 15.54 uur, achtergelaten heeft op Neeltje Jans nadat hij die dag kort voor middernacht de grens overstak in Sint Jansteen.

Rouwregister

Het gemeentebestuur van Beveren had van dinsdag 18 januari tot en met zondag 23 januari een rouwregister geopend voor Dean. Er werden veel boodschappen achtergelaten en het rouwregister zal aan de familie bezorgd worden, zegt burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 29 januari om 14.30 uur in de Sint-Laurentiuskerk, aan het Verheyenplein in Verrebroek. De praktische afspraken voor de afscheidsplechtigheid zijn nog niet bekend. Begrafenissen met koffietafel kunnen binnen doorgaan volgens de huidige coronamaatregelen, maar het is niet duidelijk hoeveel volk verwacht wordt in en rond de kerk.

