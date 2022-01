Drie camera’s op Limburgse snelwegen om inhaalverbod vrachtwagens bij regen te controleren

Lummen/Genk

Eind 2022 telt Limburg op drie locaties een camera die het inhaalverbod voor vrachtwagen bij regenweer kunnen controleren. De camera’s komen op de E313 in Lummen richting Hasselt, de E313 in Lummen richting Antwerpen en de E314 in Genk richting Lummen.

De Vlaamse regering gaat in totaal op 19 locaties de software installeren. “De timing eind 2022 is onder voorbehoud van het tempo van de softwareontwikkeling. Om de software te testen werden er twee testlocaties opgezet. Pas na een positieve evaluatie zullen de zeventien andere locaties worden opgestart”, zegt Rita Moors, Vlaams Parlementslid voor N-VA. mm