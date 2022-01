Personeelsuitval dwingt ook De Lijn weer tot snoeien in aanbod

De Lijn ziet wegens de omikronvariant van het coronavirus de uitval van werknemers door ziekte weer toenemen sinds eind vorige week. Op dit moment gaat het om zowat 13 procent van de chauffeurs.

Daardoor kan De Lijn niet alle geplande ritten uitvoeren. “Dit is op het ogenblik vooral merkbaar in de regio Leuven en bij de tramdienstverlening in Antwerpen”, zegt de maatschappij. “De grootte van de impact en de lokale spreiding kunnen snel veranderen”, klinkt het wel.

De Lijn raadt reizigers daarom aan voor het vertrek de rijtijdeninfo te bekijken. Dat kan via de routeplanner op de website, in de app of op de halteborden.

“De planners van De Lijn doen er opnieuw alles aan om het wegvallen van ritten zo veel mogelijk te vermijden”, luidt het. “Indien er moet worden geschrapt, dan gebeurt dat zeer weloverwogen. Zo wordt de impact van het wegvallen van een chauffeur zo veel mogelijk verdeeld over meerdere lijnen of ritten. Tevens wordt erover gewaakt dat er zo min mogelijk wordt geraakt aan schoolritten, lijnen met een lage frequentie en lijnen waar reizigers geen alternatief hebben.”

Spoorwegmaatschappij NMBS liet maandag al weten dat ze haar treinaanbod noodgedwongen vermindert door ziektes en quarantaines in verband met het coronavirus.