Alex Onclin: “Ik wil korte lijnen met alle stakeholders. Dat was bij mijn intrede in de sport niet het geval. Ik kreeg meer steun vanuit Gent dan Peer.” — © luc daelemans

Bij Wijnhuis Christiaens is hij de nummer twee, bij de Limburgse afdeling van Cycling Vlaanderen sinds afgelopen vrijdag zowaar de nummer één: Alex Onclin. De 42-jarige Lonenaar is bovendien niet te beroerd om klare wijn te schenken: “Circuit Zolder is een droom. Daar moeten we naartoe.”