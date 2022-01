3.000 besmette personen in het ziekenhuis, maar coronabarometer houdt geen rekening met dat cijfer

Al wekenlang ligt het aantal dagelijkse opnames lager dan het aantal ontslagen patiënten, en toch blijft het aantal ingenomen ziekenhuisbedden dat Sciensano rapporteert snel stijgen. Vandaag gingen we zelfs over de 3.000. “Het gaat over twee verschillende parameters”, legt Steven Van Gucht (Sciensano) uit. Voor de coronabarometer wordt enkel rekening gehouden met de opnames. Maar wat is het verschil precies?