Vandenhove: "Waarom blijft het zo stil rond regiovorming Limburg?"

Ludwig Vandenhove vraagt zich af waarom het zo stil blijft rond de regiovorming in Limburg. Hij eist deze namiddag in het Vlaams parlement uitleg van Vlaams minister Bart Somers en hoopt dat het plan om Limburg in drie regio's op te splitsen definitief afgevoerd is. Vanuit de CD&V en de Open VLD kwam verzet tegen het plan dat de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters vorig jaar uitwerkte. "Limburg opdelen in drie regio's is een slechte zaak", zegt Vandenhove, die vindt dat we er in Limburg alle belang bij hebben om aan één zeel te trekken.