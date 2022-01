Spanningen Oekraïne: Kiev zegt groep te hebben ontmanteld die aanslagen voor Moskou voorbereidde

“De organisatoren van de bende bereidden een reeks gewapende aanvallen voor op infrastructuur”, verklaarde de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe (SBU) in een persbericht. Volgens de Oekraïense dienst werd de groep gecoördineerd door Russische speciale diensten.

De twee organisatoren, onder wie een Rus, zijn opgepakt, aldus de veiligheidsdiensten. Agenten namen een “springtuig, lichte wapens en munitie” in beslag.

De groep was actief in Charkiv, een grote stad nabij de Russische grens in het oosten van het land, en in Zjytomyr in het midden van Oekraïne, op minder dan 150 kilometer van hoofdstad Kiev.

De twee mannen zijn ex-commando’s die aan gevechten hadden deelgenomen, zo heeft het Franse nieuwsagentschap AFP vernomen bij de ordediensten. Onder het voorwendsel dat ze bewakers zochten, hebben ze personeel gerekruteerd bestaande uit “overwegend” Russen die gewelddadige misdaden hadden begaan, aldus nog die bron.

Oekraïne en het Westen beschuldigen Rusland ervan tienduizenden troepen te hebben verzameld aan de grens, met het oog op een eventuele invasie. Ook beschuldigen ze Moskou ervan de situatie in Oekraïne te willen destabiliseren.

