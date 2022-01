De mentale spelletjes van Daniil Medvedev op de Australian Open in beeld: “Dit is zo saai!”

De Rus had vier sets en bijna 3,5 uur nodig om de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 70) te verslaan. Tussendoor liet Medvedev zich alweer van zijn intussen bekende kant zien. Zo riep hij na een verloren punt dat Cressy veel geluk had in hun wedstrijd. Net hard genoeg zodat de Amerikaan het zou kunnen horen, natuurlijk.

Daarvoor had Medvedev ook al eens luidkeels geschreeuwd dat hij het allemaal “saai” vond op het Margaret Court Arena.

Al betuigde hij na afloop wel spijt over zijn uitspraken tijdens de wedstrijd:

