Premier League bibbert voor inbrakenplaag: waakhonden van tienduizenden euro’s en zelfs ex-soldaten van Special Forces

“Ik was alleen thuis met de kinderen, maar we konden ons nog net opsluiten in een kamer voordat ze het huis binnenkwamen.” De koude rillingen lopen over de rug van de voetballers in de Premier League na de ene homejacking na de andere. In die mate zelfs dat voetbalsterren zich tegenwoordig laten beschermen door voormalige Special Forces of waakhonden van tienduizenden euro’s, en clubs zich organiseren om hun voetballers zo goed mogelijk te beschermen.