Chileense president springt in de bres voor Taylor Swift

Volgens Damon Albarn schrijft Taylor Swift haar liedjes niet zelf. Een bewering die bij de zangeres en haar fans in het verkeerde keelgat schoot. — © REUTERS

Damon Albarn (53), zanger bij Blur en Gorillaz, heeft zich niet populair gemaakt bij Taylor Swift (32). In een interview met de Los Angeles Times beweerde hij dat de zangeres haar nummers niet zelf schrijft. Swift verdedigde zich op Twitter, waar zelfs de Chileense president haar te hulp schoot.

“Ik was zo’n grote fan van jou, tot ik dit las”, sloeg Swift terug. “Je hoeft mijn songs niet goed te vinden, maar het is echt walgelijk om mijn werk in diskrediet te willen brengen.” Uiteraard kon de zangeres op veel bijval rekenen, maar het opvallendste hart onder de riem kwam van Gabriel Boric. De toekomstige Chileense president (35) blijkt grote fan van Swift. “Mannen die moeten liegen en beledigen om aandacht te krijgen, hoef je niet serieus te nemen”, liet hij weten.

Albarn beweert dat alles op een misverstand berust. “Ik had gewoon een gesprek over schrijven, dat helaas werd gereduceerd tot clickbait. Ik bied mijn volledige en onvoorwaardelijke excuses aan.”