Kandidate ‘The Voice of Holland’ doet aangifte tegen bandleider Jeroen Rietbergen

Wijnhoven deed in 2018 mee aan ‘The Voice’. Vorige week vertelde zij in de talkshow ‘Beau’ dat zij was betast door Rietbergen. De zangeres was bang om haar verhaal te delen omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die ze niet exact meer wist.

Diekstra zei eerder dat Wijnhoven lang heeft getwijfeld over het doen van aangifte, vooral omdat zij de schuld bij zichzelf legt. “Door alle ontwikkelingen ziet zij dat nu anders en durft zij eindelijk deze stap te zetten”, aldus Diekstra.

