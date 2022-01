Ruben Bemelmans neemt eerste horde op challengertoernooi in Franse Quimper

De Maasmechelaar versloeg in de eerste ronde het Russische achtste reekshoofd Roman Safiullin (ATP 149) in twee sets: 7-6 (9/7) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 27 minuten. In de volgende ronde wacht voor Bemel een Japanse qualifier: Hiroki Moriya (ATP 288) of Shintaro Mochizuki (ATP 387).

LEES OOK. Bilzerse junior Sofia Costoulas naar achtste finales op Australian Open

De 34-jarige Bemelmans dubbelt in Quimper ook aan de zijde van de Fransman Jonathan Eysseric. Ze ontmoeten later dinsdag in de eerste ronde de Tsjechen Jonas Forejtek en Michael Vrbensky. De Limburger sneuvelde eerder deze maand in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open.

LEES OOK. Hoogspanning op de Australian Open: tegenstander Nadal noemt umpire “corrupt”, gevolgd door een confrontatie

Zizou Bergs (ATP 187) werd maandag meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel in Quimper. De 22-jarige Peltenaar verloor met 6-4, 2-6 en 6-4 van de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 118), het derde reekshoofd.