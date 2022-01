Last minute wijziging bij Lotto Soudal: Philippe Gilbert niet in Mallorca, wél in de Ster van Bessèges

Een last minute wijziging bij Lotto Soudal: Philippe Gilbert stond oorspronkelijk op het wedstrijdprogramma van de Challenge Mallorca die woensdagmiddag start, maar dat plan gaat niet door. “Het is gewoon een technische wijziging”, stelde ploegleider Nikolas Maes.

In de plaats van enkele koersen mee te pikken op het Spaanse eiland besloot de ploegleiding van Lotto Soudal in overleg met de veteraan om de Ster van Bessèges te rijden, die van 2 tot 6 februari wordt gehouden in de Franse Cévennes en gelijk valt met de Ronde van Valencia waar Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) het seizoen aansnijdt.

Daarna trekt de Monegaskische Ardennees naar de Tour de Provence als opstap naar de Omloop Het Nieuwsblad. In die Franse rittenkoers is er o.a. een aankomst in Manosque, waar zijn vrouw Bettina van afkomstig is. In de plaats van Gilbert komt Viktor Verschaeve in de kern van Lotto Soudal voor de Challenge Mallorca.