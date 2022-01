Max Verstappen: “Na eerste F1-titel is alles wat nu komt een bonus”

Tijdens de GP van Abu Dhabi slaagde Max Verstappen erin om zijn felbegeerde eerste wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Dolblij was hij daar uiteraard mee en alles wat nu nog komt beschouwt Verstappen als een soort ‘bonus’.

Als jonge racepiloot droomde Max Verstappen van de Formule 1 en uiteraard van de wereldtitel. Nu die felbegeerde eerste wereldtitel een feit is, hoopt de Maaseikenaar uiteraard dat er nog veel poleposities, raceoverwinningen en titels zullen volgen.

“Alles wat nu nog komt is een bonus en daarvan ga ik gewoonweg genieten”, aldus Verstappen tegenover David Coulthard tijdens een interview voor zijn persoonlijke sponsor ‘CarNext’. “Je hebt wat geluk nodig om voor zeven of acht wereldtitels te kunnen strijden. Je hebt een ook erg dominant team nodig om dat te kunnen en dat geluk heb je gewoonweg niet altijd, of je bevindt je niet in de juiste periode. Soms gebeurt het gewoonweg niet.”