De Croo over maatregelen rond energiefactuur: “We werken verschillende denksporen uit”

De federale regering werkt nog altijd verder aan maatregelen om de energiefactuur te drukken. Dat bevestigde premier Alexander De Croo (Open Vld) dinsdag in de Kamer. “De enige reden waarom er nog geen beslissing is genomen, is omdat we alles in detail willen uitwerken.”

De erg hoge energieprijzen staan al een tijdje bovenaan de prioriteitenlijst van de federale regering. Vooruit en CD&V gaan voluit voor een btw-verlaging op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent, maar de liberale en groene coalitiepartners staan op de rem. De ministers van Financiën en Energie, Vincent Van Peteghem (CD&V) en Tinne Van der Straeten (Groen), kregen daarom de opdracht om de verschillende pistes te analyseren. Vorige week vrijdag legden ze een nota voor aan het kernkabinet, maar witte rook leverde dat nog niet op.

De regering werkt wel nog altijd aan een oplossing, bevestigde premier Alexander De Croo dinsdag in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer, na een vraag van PVDA-parlementslid Sofie Merckx. “De enige reden waarom er nog geen beslissing genomen is” ligt volgens de eerste minister in de techniciteit van het dossier. “We moeten alles in detail analyseren vooraleer we engagementen aangaan die misschien niet altijd het gewenste effect hebben. Maar we zijn ons er zeer bewust van dat de kosten van energie drukken op gezinnen en bedrijven en dat mensen snel een antwoord willen.”

720 euro

De Croo herhaalde dat de oplossing wat hem betreft tijdelijk en gericht moet zijn, en rekening moet houden met het kostenplaatje. Hij benadrukte ook dat de regering al voor 700 miljoen euro aan maatregelen heeft genomen, onder meer door het sociaal tarief uit te breiden. “Dat doet gemiddeld 720 euro van de energiefactuur. In vergelijking met andere landen is dat verregaand.”

Het dossier lag maandagavond mogelijk nog eens op het bord van het kernkabinet. Op vraag van N-VA-Kamerlid Peter De Roover bevestigde de premier dat er een vergadering met de vicepremiers is geweest, “op een locatie in Brussel die het mogelijk maakte eens ergens anders te vergaderingen dan in de Wetstraat 16”. Over de inhoud van dat onderhoud weidde De Croo verder niet uit. “Het ging om typische besprekingen binnen de Kern: de meest actuele problemen, welke planning we aanhouden, op welke manier de verschillende dossiers elkaar opvolgen.”

De federale regering heeft naast de energiefactuur nog enkele andere prangende dossiers liggen. Het gaat onder meer over de hervorming van de pensioenen, de arbeidsmarkt en de fiscaliteit en de kernuitstap.