Wie Wim Helsen wil zien, moet snel zijn: voor deze voorstellingen reserveer je nu al best

Concert: Stef Kamil in zijn eentje

Na dEUS en Zita Swoon maakte Stef Kamil Carlens vlot als soloartiest een rentree in het popcircuit. In zijn nieuwe show mag hij dan in zijn eentje op het podium staan, het is alsof er een volledige band aan het spelen is, want bij momenten is hij met zeven instrumenten tegelijk in de weer. (agr)

One man band, Stef Kamil Carlens, op 26/2 cc Maasmechelen en op 2/4 De Velinx Tongeren. Info: www.stefkamilcarlens.be

© rr

Familie: Met drie in de vuurtoren

Drie vuurtorenwachters houden het licht brandend aan de woeste oceaan, in weer en wind. Op gevaar voor hun eigen leven helpen ze anderen veilig thuiskomen. Michai Geyzen maakt een visuele tragikomedie voor een publiek vanaf zes jaar. Met o.a. Boris Van Severen (foto). (agr)

Vuur/toren, Laika & Het Paleis, op 27/2 Muze Heusden-Zolder, op 10 en 11/3 De Velinx Tongeren, op 1/4 cc Hasselt en op 2/4 Cultuurhuis Tessenderlo. Info: www.laika.be

© rr

Dans: Het symbool van de roos

In de kunsten heeft de roos van oudsher een symbolische betekenis. Ze staat voor schoonheid, maar ook voor verzet en zelfs voor geheimhouding. In al die vormen komt ze aan bod als Rosas danst op de mysteriesonates van de 17de-eeuwse Oostenrijkse componist Biber. (agr)

Mystery sonatas / For Rosa, Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas, op 5/3 in C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© rr

Cabaret: De apenstreken van Wim Helsen

In zijn zesde voorstelling stelt Wim Helsen eenvoudige vragen om er meteen ingewikkelde antwoorden op te geven. Zo kennen we hem. Verwacht een absurdistische avond vol complexe verhalen en rare gedachtesprongen. (agr)

Niet mijn apen, niet mijn circus, Wim Helsen, op 16/2 De Zeepziederij Bree (uitverkocht), op 9 en 10/3 C-Mine Genk (uitverkocht), op 18/3 De Adelberg Lommel (uitverkocht), op 23/3 cc Maasmechelen en op 16/5 Theater aan het Vrijthof Maastricht. Info: www.wimhelsen.be

© rr

Klassiek: Zes cellosuites op een avond

De zes cellosuites van Bach behoren tot de grootste werken voor dit instrument geschreven. De Nederlandse topcellist Pieter Wispelwey zette ze liefst drie keer op cd, altijd met een frisse blik. Nu speelt hij ze allemaal op één avond. Een niet te missen krachttoer. (agr)

Cellosuites J.S. Bach, Pieter Wispelwey, op 11/3 in de Sint-Pieterskerk in Leut (Maasmechelen). Info: www.ccmaasmechelen.be