Acht Limburgse gemeenten krijgen hulp bij versterken van handelskern

Steeds meer handelscentra krijgen te maken met leegstand. Onder meer de onlineverkoop leidt er toe dat de aantrekkingskracht ervan afneemt. Nochtans kan de vrijgekomen ruimte en een andere invulling extra potentieel bieden voor het handelsleven. Om lokale besturen hierin te ondersteunen heeft Vlaams minister Crevits een ploeg met deskundigen en een investeringsfonds opgericht. “Dat fonds is er om handelspanden te kunnen aankopen”, zegt Crevits. “Het team dat gespecialiseerd is in ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, sociale media, evenementen en lokale organisatie zal meewerken aan de versterking van het centrum. Zij gaan op zoek naar bijzondere verborgen plekjes, stellen innovatieve winkelconcepten voor, zorgen voor een make-over en werken mee aan een mobiliteitsplan dat moet leiden tot een grotere aantrekkingskracht. Ik denk bijvoorbeeld aan een aangepast parkeerplan en aan het creatief gebruiken van leegstaande etalages. We voorzien hiervoor 1,5 miljoen euro.”

Eerder tekenden 32 Vlaamse gemeenten in op het project van Crevits. Nu komen daar nog eens vijftig bij in Vlaanderen. In Limburg zijn er dat acht. Het gaat om Bree, Leopoldsburg, Peer, Zutendaal, Beringen, Hasselt, Tessenderlo en Hoeselt. “Naast de individuele begeleiding gaan we de gemeenten ook stimuleren om samen te werken”, gaat Crevits verder. “Onder meer om gezamenlijke acties op te zetten. Want ook zo kan je kernversterkend werken. De beste voorbeelden gaan we in de schijnwerpers zetten waarmee we anderen dan weer willen aanmoedigen hetzelfde te doen.”