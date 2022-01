Lessen microbiologie in de microbrouwerij

Twee maandagen op rij kreeg microbrouwerij Mølder & Coöp in Pelt een groep leerlingen van de WICO Juniorcampus-afdeling ‘theoretische denkers’ met de optie wetenschappen over de vloer voor een gastles.

Tijdens de lessen leerden de leerlingen hoe “water verandert in bier” door middel van microbiologische processen. In het unieke kader van de microbrouwerij werden onder meer de items enzymen, zetmeel, eiwitten, suikers, filtratie, hevelen, dichtheidsmeting, gisten, mouten en hoppen besproken. Wetenschappelijke begrippen die veel aanschouwelijker zijn in de praktijk dan in een klaslokaal. Een leerrijke uitstap die enkele leerlingen deed uitkijken naar hun zestiende verjaardag, want proeven was er uiteraard nog niet bij.