Tejater De Kwibus annuleert voorstellingen

"Met veel goesting waren wij in september 2021 gestart met de voorbereidingen voor ons 30-jarig jubileum. Gezien half oktober de coronacijfers weer fors de lucht in gingen, hebben wij helaas moeten beslissen om de voorbereidingen stop te zetten. Met spijt in ons hart moeten we jullie dan ook meedelen dat de voorstellingen van februari 2022 helaas niet zullen doorgaan. De gezondheid van onszelf, die van onze familieleden én die van jullie als toeschouwers staan immers op de eerste plaats", zo stelt het bestuur van de toneelgroep. Tejater De Kwibus hoopt alle toneelliefhebbers in februari 2023 opnieuw talrijk te mogen ontvangen en zo samen het 31-jarig bestaan te vieren.