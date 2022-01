Adil El Arbi en Bilall Fallah introduceren het eerste transpersonage van DC in ‘Batgirl’

Ivory Aquino speelt het eerste transpersonage in een DC-film. — © Getty Images via AFP

Batgirl moet later dit jaar op HBO Max verschijnen. Dat Leslie Grace - vorige zomer nog te zien in de musical In the heights - de titelrol op zich zou nemen, was al bekend. Nu maakt DC bekend dat de Filipijns-Amerikaanse Ivory Aquino, zelf een transgender persoon, het eerste transpersonage in een DC-film zal spelen.

Aquino neemt de rol van Alysia Yeoh op zich, in de strips de beste vriendin van en huisgenote van Barbara Gordon (het alter ego van de superheldin). Het relatief nieuwe personage - ze verscheen

Leslie Grace als Batgirl op de set. — © rr

voor het eerst in 2011 - maakt daarmee voor het eerst de overstap van papier naar scherm.

Er werd al eventjes gespeculeerd over een mogelijke rol voor Aquino, nadat ze eerder deze maand een foto met Leslie Grace op Instagram deelde. Bij ons is de actrice niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten gooide ze hoge ogen met haar vertolking van transgenderactiviste Cecilia Chung in de miniserie When we rise.

Niet alleen in superheldencomics, maar ook in de verfilmingen wordt meer ingezet op thema’s die de LGBTQIA+-beweging na aan het hart liggen. Denk aan Robin, die andere sidekick van Batman die vorig jaar werd geout als biseksueel. Niet lang daarna maakte ook een biseksuele Superman zijn opwachting in de strips. Bij concurrent Marvel outte het populaire personage Loki zich vorig jaar als genderfluïde.

Naast Grace en Aquino zullen er nog enkele bekende namen hun opwachting maken in Batgirl. Zo werd eerder al bevestigd dat J.K. Simmons de rol van James Gordon, Batgirls vader, zal spelen. Hij deed dat enkele jaren geleden al in Justice league. Brendan Fraser zal te zien zijn als slechterik Firefly, terwijl Michael Keaton opnieuw het pak van Batman aantrekt. De acteur speelde superheld begin jaren 90 al in Batman en Batman returns.