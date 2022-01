Voor 2 miljoen euro aan online oplichting in regio Sint-Truiden: politie geeft tips

Om de burgers nog beter te informeren heeft de Lokale Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken een brochure ‘Cybercriminaliteit dichterbij dan je denkt’ uitgegeven. “Er staan preventietips in en ook wat te doen als het misgaat”, vertelt korpschef Steve Provost. De voorbije twee jaar werd er in de zone voor 2 miljoen euro online opgelicht.

“Er is uiteraard heel veel informatie online te vinden, maar de burger stelt het volgens ons op prijs ook iets concreet in handen te hebben. Met deze brochure willen we daaraan tegemoetkomen”, aldus Provost. “In de folder worden verschillende vormen van cybercriminaliteit kort beschreven.”

Het hoge aantal online-misdrijven toont de nood ervan aan. “In 2020 en 2021 steeg het online shoppen. Maar ook de cybercriminaliteit, dat viel te merken aan stijging van de aangiften. De bedragen die de daders proberen buit te maken stijgen jaar na jaar. In 2020 werden 112 feiten aangegeven voor een bedrag van 773.460 euro. In 2021 waren dat 133 feiten voor een bedrag van 1.264.350”, zegt Provost.

Wanneer burgers informatie vragen aan het onthaal of een klacht neerleggen, krijgen ze zo een brochure mee. Dit om te voorkomen dat ze (nog eens) slachtoffer worden. De brochure is ook online terug te vinden op de website Cybercriminaliteit | Lokale Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Je woning beveiligen tegen inbrekers vindt iedereen vanzelfsprekend. Dit zou ook zo moeten zijn voor je digitale wereld. De manier waarop je op het internet surft, contacten onderhoudt met je bank, de overheid of een potentiële partner moet gepaard gaan met een zekere voorzichtigheid.

Infosessies

Naast deze brochure worden dit jaar ook verschillende infosessies ingericht. De eerste is een ouderavond “Kinderen, jongeren & sociale media” samen met Link in de Kabel vzw. “We willen daarmee de ouders bewust maken van de voor- en nadelen van het gebruik van sociale media. Meegeven waar kinderen en jongeren vooral mee bezig zijn en hoe je daar als ouder mee omgaat,” weet de korpschef. Ook het aanbod voor scholen geldt ook nog steeds. “Collega’s geven een toelichting over veilig en verantwoord internetgebruik. Wegens de pandemie gebeurt het via het afstandsonderwijs. Er wordt tijdens de lessen gesproken over het maken en delen van foto’s, cyberpesten, gevaren van contacten leggen met onbekenden.

Kortom, via verschillende kanalen proberen we jong en oud mee te geven hoe bewust om te springen met de mogelijkheden en de valkuilen van de onlinewereld”, besluit korpschef Steve Provost.

“Dit toont dat het sensibiliseren van de burgers en het inzetten op preventie uitermate belangrijk is. We schenken als politiezone dan ook extra aandacht aan cybercriminaliteit en hoe je vermijdt om er slachtoffer van te worden. Cybercriminelen vinden spijtig genoeg telkens nieuwe manieren om iemand proberen op te lichten”, besluiten de burgemeesters Patrick Lismont, Dries Deferm en Veerle Hereen van de politiezone.

