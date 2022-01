Rusland voegt opposant Aleksej Navalny toe aan lijst met “terroristen en extremisten”

Aleksej Navalny, de voornaamste Russische opposant die al een jaar in de cel zit, is toegevoegd aan de Russische lijst met “terroristen en extremisten”. Dat blijkt uit de lijst van de Russische financiële inlichtingendienst Rosfinmonitoring, die het Franse nieuwsagentschap AFP dinsdag heeft geraadpleegd.

Een van zijn naasten, Ljoebov Sobol die vanwege vervolging is verbannen, is ook aan de lijst toegevoegd. De catalogus bevat duizenden individuen en honderden politieke, islamistische, religieuze en ultranationalistische organisaties die verboden zijn in Rusland. Onder meer de taliban en Islamitische Staat (IS) staan op die lijst. De beslissing kadert in de repressie van oppositieleden en kritische stemmen in het land.

Volgens het anticorruptiefonds, de organisatie van Navalny die in juni is verboden, zijn ook minstens negen andere mensen gelinkt aan de beweging van Navalny toegevoegd aan de lijst.

Midden januari zijn de voornaamste partners van Navalny, Ivan Zjdanov en Leonid Volkov, ook toegevoegd aan de lijst. Ook zij zitten in ballingschap.

Navalny werd op 17 januari 2021 in Moskou opgepakt. Hij keerde toen net terug uit Duitsland, waar hij herstelde van een gifaanval die hij maar ternauwernood overleefde. De oppositieleider was voorwaardelijk vrij na omstreden veroordelingen in een oude corruptiezaak. Maar volgens justitie schond hij de voorwaarden voor zijn vrijlating met de reis naar Duitsland. Hij zit nu in een gevangenenkamp zowat 100 kilometer ten oosten van Moskou.

Rusland opende nooit een onderzoek naar de moordpoging op Navalny. Volgens Moskou waren daar geen aanwijzingen voor omdat Berlijn nooit medische gegevens had gedeeld.