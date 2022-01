Ann Wauters op weg naar WNBA-kampioen Chicago Sky als assistent-coach: “Ons leven als globetrotter kan weer opstarten”

Wauters zette vorige zomer, na de Olympische Spelen in Tokio met de Belgian Cats, een punt achter een schitterende carrière als speelster. Ze werd maar liefst vijf keer uitgeroepen tot Europese Speelster van het Jaar, won viermaal de Euroleague en won titels en bekers in Spanje, Frankrijk, Korea, Rusland en Turkije en veroverde de WNBA-titel in 2016 met de Los Angeles Sparks.

Enkele jaren geleden behaalde ze al haar A-diploma als coach. “Ik weet nog niet wat ik effectief ga doen en of het coacheswereldje effectief iets voor mij is,” gaf ze toen mee. Wauters, die ondertussen voorzitster is van de atletencommissie van het BOIC, is ondertussen een veel gevraagde keynote spreker bij bedrijven.

De heimwee naar het parket en de geur van de kleedkamer bleef echter niet lang weg. Het begon bij Wauters te kriebelen en de diverse aanbiedingen volgden snel. “Chicago Sky toonde interesse en bood me een job als assistent-coach aan. We hebben met de familie overleg gepleegd en de kans is heel groot dat ik bij Chicago ga tekenen”, zegt ze.

© BELGA

Vertrek half maart

De coach bij Chicago Sky is James Wade. Hij is getrouwd met de Française Edwige Lawson, een ex-ploegmaat en goede vriendin van Wauters. Bij Chicago Sky zitten met onder anderen Candace Parker en Courtney Vandersloot nog twee speelsters waar Wauters mee samenspeelde. Met Parker won ze trouwens de WNBA-titel. Als Ann Wauters haar handtekening zet onder een contract bij Chicago Sky vertrekt ze half maart al naar Chicago. Dit om de sportieve staf te leren kennen en het trainingskamp dat half april aanvat mee voor te bereiden. Op 6 mei start de WNBA-campagne en de reguliere fase eindigt op 14 augustus. Dan vatten de WNBA-play-offs aan.

“We zouden met het gezin (kinderen Lou, Vince en Dree, nvdr.) met de paasvakantie en in juli en augustus bij Ann in Chicago kunnen zijn. Dat is het voordeel van een WNBA-seizoen dat zich vooral in de zomer afspeelt,” aldus nog Lot Wielfaert.

© Getty Images

Met ook Emma Meesseman en Julie Allemand (Indiana Fever) als speelsters zou de WNBA dus komende zomer weer met drie Belgen uitpakken. Meesseman is free agent en het is de komende weken uitkijken of de Belgian Cat bij Washington Mystics, de club waar ze in 2019 met Kim Mestdagh de WNBA-titel won, haar handtekening onder een nieuw contract zet.

Wauters debuteerde in de WNBA in 2000 en op negentienjarige leeftijd bij Cleveland Rockers. Ze was ook bij New York Liberty, San Antonio Silver Stars (WNBA -finale in 2008), Seattle Storm en Los Angeles Sparks aan de slag. In 2005 was ze op het All Star Gala de enige Europese speelster.