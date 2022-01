Remco Evenepoel wenst Egan Bernal na zwaar ongeval een spoedig herstel: “Je zal sterker terugkomen, kampioen!”

De Colombiaan Egan Bernal is succesvol onder het mes gegaan en zet op de afdeling intensive care zijn herstel verder. Dat heeft het ziekenhuis in Bogota, waar de Tour-winnaar van 2019 en Giro-winnaar van 2021 maandag na een zware val op training werd opgenomen, meegedeeld. Intussen stromen de beste wensen binnen voor Bernal.

De neurochirurgische ingreep van de wielrenner was “succesvol”, aldus het ziekenhuis. “We verwachten bij hem een progressieve evolutie in de komende 72 uur op de afdeling intensive care. We zijn onmiddellijk met het revalidatieproces begonnen om de best mogelijke resultaten voor onze patiënt te behalen.”

LEES OOK. Drama voor Bernal: gebroken knieschijf en dijbeen na botsing met bus op training, nog zeker drie dagen op intensieve

De 25-jarige Bernal botste in Gachancipa achter op een geparkeerde bus en hield daar meerdere verwondingen aan over. In zijn geboorteland werkte Bernal met zijn ploegmaats Richard Carapaz, Dani Martinez, Jonathan Narvaez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Omar Fraile en Carlos Rodriguez een stage af met het oog op het komende seizoen.

“Egan, ik wens je veel kracht en motivatie toe voor een snel herstel. Je zal sterker terugkomen, kampioen!”, aldus Remco Evenepoel op zijn sociale media. Onze landgenoot kwam zelf in 2021 terug na een zware valpartij en lange revalidatie. Hij reed tegen Bernal in de Giro.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook onder anderen Peter Sagan en Iljo Keisse hopen op een snel herstel van de Colombiaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen