Eerste toptransfer deze winter: Dusan Vlahovic, topschutter in de Serie A, voor bijna 70 miljoen op weg naar Juventus

De Oude Dame lijkt dit seizoen opnieuw naast de titel te gaan grijpen en is momenteel pas vijfde na 23 speeldagen in de Serie A. Het grote probleem: doelpunten scoren. Juventus kon nog maar 34 keer scoren, liefst tien ploegen in Italië doen beter. Ter vergelijking: koploper Inter zit aan 53 goals.

Bovendien is sterspeler Federico Chiesa zeven maanden out met een knieblessure, terwijl spits Alvaro Morata eigenlijk weg wil. Enter: Dusan Vlahovic. De Servische ‘bomber’ deed dit seizoen al 20 keer de netten trillen voor Fiorentina, waarvan 17 keer in de competitie. Daarmee is Vlahovic momenteel topscorer in de Serie A. Vorig seizoen scoorde de 21-jarige international ook al 21 keer.

Ook onder anderen Tottenham en Arsenal zouden Vlahovic graag willen, maar die zou volgens verschillende Italiaanse bronnen zijn zinnen gezet hebben op een transfer naar zijn droomclub Juventus. Zijn manager zou de telefoontjes van Arsenal zelfs niet opgepakt hebben, werd eerder deze maand wel eens gesuggereerd in Italië.

Juventus zou Vlahovic nu voor een bedrag van 60 miljoen euro plus bonussen (totaal 67 miljoen euro) overnemen van ‘La Viola’ en een vijfjarig contract met een jaarsalaris van 7 miljoen euro laten tekenen. De Serviër, die momenteel herstelt van een coronabesmetting, zou eind deze week medisch gekeurd worden.

Intussen zijn de supporters van Fiorentina (opnieuw) woest. Ze hingen verschillende spandoeken op rond de trainingsvelden van de club, met verwensingen richting de Servische Spits. De afgelopen jaren gebeurde hetzelfde toen Federico Chiesa en Federico Bernardeschi de overstap van Firenze naar Turijn maakten.

Morata zou naar FC Barcelona kunnen, om plaats te maken voor Vlahovic. Juventus was ook geïnteresseerd in Anthony Martial, maar die zou Man United op huurbasis verlaten voor FC Sevilla.