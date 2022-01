OPROEP. Heb jij ook een (zelf)portret? Laat het ons weten

LEES OOK. Kasteel Terlaemen heeft nog laatste verrassing in petto: Olympisch kampioen Gaston Roelants krijgt na 58 jaar eigen portret terug

Enkele weken geleden toonde ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zich al een liefhebber van het betere portret. Angela Merkel kreeg een portret van zichzelf, van de hand van Beke. Later bleek dat ook J.F. Kennedy en Pater Damiaan al uit de penseel van de politicus gekropen waren.

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgers die een portret koesteren. Werd u ooit door iemand getekend of geschilderd en heeft dat voor u een bijzondere waarde? Zit er een wonderlijk verhaal achter het portret in uw woonkamer? Laat het ons hier weten.