Belgische bondscoach Tom Saintfiet gaat viraal met speech op Africa Cup: “Jullie gaan tonen dat jullie helden zijn”

Gambia plaatste zich maandag in het Kameroense Bafoussam voor de kwartfinales van de Africa Cup. Het elftal van bondscoach Tom Saintfiet versloeg Guinee met 1-0. Bologna-aanvaller Musa Barrow besliste de partij in de 71e minuut.

Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien. Gambia kwam eerst met een man minder te staan toen Yusupha Njie in de 87e minuut een tweede gele kaart kreeg. In de blessuretijd werd ook Guinee-speler Ibrahima Conte met een tweede geel naar de kant gestuurd.

Saintfiet bracht Seraing-winger Ablie Jallow en AA Gent-middenvelder Sulayman Marreh aan de aftrap. Kortrijk-spits Muhammed Badamosi hield hij op de bank. Jallow werd in de 63e minuut gewisseld. Voor Guinee speelde Ibrahima Cisse (Seraing) de volledige wedstrijd en mocht Sory Kaba (OHL) zeven minuten voor tijd invallen. Mory Konaté (STVV) bleef aan de bank gekluisterd.

© AFP

Indrukwekkende speech

Bij zijn eerste deelname aan het Afrikaanse landenkampioenschap neemt het kleinste land van het continent het in de kwartfinales op tegen gastland Kameroen. Afwachten welke speech Saintfiet dan geeft aan zijn spelers geeft. Die van voor de clash met Guinee mocht er alvast wezen.

“Wat er de voorbije dagen gebeurd is, is ongelooflijk. Maar dit maakt ons net sterker”, aldus onze landgenoot in de kleedkamer. “We hebben pech gehad, met een slecht veld, en toch vechten we altijd terug. Wij zijn één team, het maakt niet uit wie waar speelt. Speel slim, speel simpel, start gefocust en geef geen vrije trappen weg in gevaarlijke zones. Speel compact en niet te dicht bij de zestien, en probeer er snel uit te komen.”

“Maar het belangrijkste van allemaal: we gaan winnen als een team. Vandaag gaan we meer geschiedenis schrijven. Vandaag gaan we aan de hele wereld, niet alleen aan Gambia, tonen dat jullie helden zijn. Alle pech van de voorbije dagen betekent vandaag niks want na deze match gaan wij feestvieren. Dat we in de kwartfinale Kameroen gaan verslaan. Ga ervoor, komaan!”