Wat is er dit weekend te doen in uw gemeente? Dit zijn onze tips

Wintervogelwandeling

Dit weekend vindt het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats. In duizenden tuinen worden vogels geteld. In De Watersnip in Beringen zijn de voedertafels al weken gevuld met lekkers en dat hebben de vogels door. Trek er met de gids op uit en spot samen vogels in hun natuurlijke habitat.

Op 30/1 om 14 uur in Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/het-grote-vogelweekend-wintervogelwandeling-51249

© Bart Liesenborghs

Nieuwe expo’s in Z33

In Z33 in Hasselt openen deze zaterdag twee nieuwe expo’s. Seasonal Neighbours met Our Invisible Hands toont hoe seizoensarbeiders bijdragen aan de rijke landbouweconomie in Europa en daarbuiten. De kunstenaars gingen voor dit project zelf aan de slag als seizoensarbeiders. Daarnaast is er Mother(Land), de expo van tien recent afgestudeerde kunstenaars die zich op hun eigen stamboom richten.

Vanaf 29/1 in Z33, Bonnefantenstraat 1 in Hasselt. Info & tickets: www.z33.be

© Seppe Van Craywinkel

Een gedicht van Jee Kast

Wat zou jij in een gedicht willen laten genieten? Tijdens de Week van de Poëzie zal het geluid van de typemachine je verwelkomen in de bibliotheek van As. Dichter en performer Jee Kast zit er klaar om een persoonlijk gedicht te schrijven voor eenieder die aan z’n tafeltje aanschuift.

Op 29/1 in de bibliotheek, Kerkplein 16 in As. Info: as.bibliotheek.be/agenda/jee-kast-nualzerevingers

© Jee Kast

Bijzonder theater

In C-mine in Genk leggen Cie Barbarie en Theater Stap de vage grens bloot tussen waar ‘ik’ ophoudt en ‘de ander’ begint. Mise en Place is een voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar waar het ego in de coulissen blijft. Een bijzonder stuk gebracht door mensen met een mentale beperking die op zoek gaan naar hun dubbelganger, of dubbeldubbeldriedubbelganger.

Op 30/1 om 17 uur in C-mine, C-mine 10 in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be

© Franky Verdickt

Fascinatie voor massa en realiteit

Elise Eeraerts exposeert in Galerij CCDA in Lommel. Ze is gefascineerd door massa en de realiteit. Die is niet zo voor de hand liggend voor de Lommelse: ze kijkt naar een ruimte, ziet objecten en mensen en doordat ze al een bepaalde tijd meegaat, is alles evident geworden. Die evidentie stelt ze in vraag voor zelf aan de slag te gaan met materie, volume, objecten en situaties.

Tot 27/2 in Galerij CCDA, Adelbergpark in Lommel. Gratis. Info: www.ccdeadelberg.be

© Elise Eeraert

Zelf aan de slag met poëzie

Ga samen met auteur Li Lefébure bij Clavis in Herkenrode (Hasselt) aan de slag met poëzie. Een elfje, een naamgedicht, een titelgedicht, je maakt je eigen gedichtenboekje. Na de creatieve workshop met de auteur ben je een echte dichter. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Op 29/1 om 15 uur in Clavis Conceptwinkel Herkenrode, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt. Info & inschrijven: www.clavisbooks.com/activiteiten.html

© Clavis

Op pad met de Jonge natuurvrienden Pelt

Ter gelegenheid van het Grote Vogelweekend van Natuurpunt trekken de Jonge Natuurvrienden Pelt naar de kijkhutten op zoek naar vogels. Samen met de kinderen van 6 tot 12 jaar spelen ze vogelbingo en geven meer uitleg over de wintergasten. Daarna maken jullie samen een smikkelsnoer voor vogels die je in de eigen tuin kunnen ophangen.

Op 29/1 van 9 tot 12 uur in Bezoekerscentrum Hageven, Tussenstraat 10 in Pelt. Info & inschrijven (verplicht): www.natuurpunt.be/agenda/jeugdactiviteit-jnn-het-grote-vogelweekend-45192

© JNN

Belgische première Flamingos

De Catalaanse choreograaf en danser Albert Quesada onderzocht de flamenco en ging op zoek naar de origine van de beweging en het zingen. De voorstelling Flamingos werd verkozen tot beste dansvoorstelling van 2019 in Spanje en komt nu voor het eerst naar Vlaanderen, naar Hasselt. Een jamsessie vol magie, passie, verlangens en angsten waarin acht performers alles van zichzelf geven.

Op 1/2 om 20 uur in CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

© Alfred Mauve

AiAiAi voor de allerkleinsten

Met jonge kinderen vanaf 3 jaar naar theater? Dan is AiAiAi in Tessenderlo iets voor jou. De voorstelling vertelt het verhaal van Beer en Tijger die samenwonen. Beertje doet het huishouden en Tijger haalt het eten. Zondag gaan ze op visite bij de Haas. Op een dag gaat Tijger paddenstoelen plukken en ontmoet Tijgertje. Ze spelen de hele dag samen. Die avond is er geen eten in het huis van Beer en Tijger.

Op 29/1 om 14 uur in Cultuurhuis, Vismarkt in Tessenderlo. Info & tickets: www.cultuurhuistessenderlo.be

© FroeFroe

De natuur spectaculair verlicht

Must-see deze winter: Nature Illuminated. Dit is een lichtspel en spektakel in het Kasteeldomein van Groot-Bijgaarden. Tijdens een feeërieke wandeling door het domein uit de 12de eeuw beleef je een knap spektakel opgedragen aan de vier seizoenen. Twee maanden lang worden de natuur en gebouwen in de schijnwerpers gezet. De wandeling is zo’n twee kilometer lang en telt 10.000 lichtjes.

Tem. 20/3 aan het Kasteel van Groot-Bijgaarden, Isidoor van Beverenstraat 2 in Dilbeek. Info & tickets: natureilluminated.com/brussel/

© Fever

En verder op de agenda...

Wandelen

Zaterdag 29 januari

Poëziewandeling: Stadsgids Francis De Lauré neemt je mee langs de mooiste plekjes en onderweg ontdek je 11 gedichten van bekende Nederlandstalige dichters. Inschrijven verplicht!

Hostel H, Spoorwegstraat 80 in Hasselt. Van 14 tot 15.30 uur. Gratis

Zondag 30 januari

Rijmplekken: Een winterse wandeling met poëtische prikkels door dichteres Edith Oeyen.

Toerisme, Pikkeleerstraat 14 in Herk-de-Stad. Van 11 tot 12 uur. Gratis

Warme Wantentocht: Wandeltocht door velden en prachtige dreven, van kasteel naar kasteel, langs de natuur aan de Mombeek en verder.

Parking kerk Wimmertingen, Luikersteenweg 504 in Hasselt. Om 14 uur Basistarief: 2 euro

De Maten in Genk. — © rr

Winterwandeling: Wandel mee door natuurgebied de Maten, een van de oudste beschermde natuurgebieden van Vlaanderen tussen Genk en Diepenbeek, en spot zeldzame vogels als de roerdomp of woudaap.

Parking Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk. Van 7 tot 17 uur

Concert

Zaterdag 29 januari

Pianoduo Symbiosis: Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans leerden elkaar kennen aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hun gedeelde passie voor vierhandige pianomuziek bracht hen samen tot Pianoduo Symbiosis.

Bol&Orchestra, Thonissenlaan 34 in Hasselt. Van 19 tot 20 uur. Basistarief: 10 euro

GingerBlackGinger: Bassiste Yannick Peeters nodigde een dreamteam van andere muzikanten uit om samen met haar de planken te veroveren met een mix van jazz, rock, avant-garde en improvisatie.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Van 20.15 tot 21.45 uur. Basistarief: 15 euro

Rowwen Hèze: Al ruim 35 jaar speelt Rowwen Hèze op festivals, in clubs en theaters. Dit keer brengt de band hun greatest hits in het Limburgs dialect.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree. Van 20.15 tot 22.15 uur. Basistarief: 28 euro

Rowwen Hèze. — © rr

Podium

Zaterdag 29 januari

Man in de mist: Het Nieuwstedelijk brengt het verhaal van een gedreven ondernemer met een droom die in woelig water terechtkomt en afstevent op een faillissement.

CC Palethe, Jeugdlaan. Van 20.30 uur tot 22 uur. Basistarief: 14 euro

Zondag 30 januari

Sprookjes enzo: Een interactieve theater- en circusvoorstelling met acrobatie, poppentheater en talloze magische voorwerpen over sneeuw die de wereld wit maakt.

CC Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken. Van 11 tot 13 uur. Basistarief: 8 euro

Varia

Zaterdag 29 januari

© Kris Van Exel

Workshop boom planten: Waarop moet je letten bij het planten van een boom? Boomexpert Jan Ubachts geeft meer uitleg.

Heempark, Hoogzij 7 in Genk. Van 10 tot 11.30 uur

Demo Mocktails maken: Wil je ook graag een cocktail zonder alcohol proeven? Kom dan naar de demo.

Bibliotheek, Graaf van Loonstraat 2 in Beringen. Van 13 tot 13 uur. Gratis

Zondag 30 januari

Teutenbosloop: Recreatieve bosloop, editie Hechtel-Eksel. Parcours afwisselend door de bossen en de duinen met korte hellingen.