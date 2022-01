Gezocht: avonturier die jaar lang gratis op Sicilië wil wonen

Een jaar lang helemaal gratis in een opgeknapt designhuis wonen in het Italiaanse plaatsje Sambuca, op Sicilië. Klinkt best goed, toch? Airbnb, het internationaal verhuurplatform van (vakantie)woningen, is op zoek naar een avonturier die dat graag zou willen.

We moeten er meteen wel bij zeggen dat het niet helemáál gratis wonen betreft. De geluksvogel moet er immers wel iets voor doen om een jaar lang in een volledig opgeknapt twee slaapkamer-woning van drie verdiepingen te mogen vertoeven.

Airbnb verwacht namelijk dat de uitverkorene in de rol kruipt van ‘host’ en er dus voor zorgt dat de tweede slaapkamer wordt verhuurd en dat de gasten gedurende hun verblijf tevreden zijn en blijven.

De ideale kandidaat voor de job (die overigens met zijn/haar gezin, partner of een vriend(in) in het designhuis mag wonen) is in ieder geval boven de achttien jaar, spreekt goed Engels en is vanaf 30 juni een jaar lang beschikbaar. Ook moet de persoon het leuk vinden om een actieve bijdrage te leveren aan het dorpsleven.

Leegstand

In Castiglione di Sicilia zijn de afgelopen tijd meerdere huizen die al lange tijd leeg stonden verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro. Voorwaarde was wel dat nieuwe eigenaren de panden volledig zouden opknappen. De burgemeester hoopte zo te voorkomen dat Castiglione di Sicilia een spookstad zou worden.

© AIRBNB/CLAUDIA ZALLA

