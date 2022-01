Bilzerse junior Sofia Costoulas naar achtste finales op Australian Open

Sofia Costoulas (ITF-16) heeft zich dinsdag in Melbourne geplaatst voor de achtste finales van het Australian Open voor junioren. Het Belgische achtste reekshoofd won in de tweede ronde met 6-0 en 6-2 van de 17-jarige Iraanse Meshkatolzahra Safi (ITF-74). De wedstrijd duurde 1 uur en 1 minuut.

Om een plaats in de kwartfinales neemt de 16-jarige Costoulas het op tegen de Zwitserse Céline Naef (ITF-17). Het negende reekshoofd haalde het in haar tweede ronde van de Servische Tijana Sretenovic (ITF-50) met 6-1 en 6-2.

© BELGA

Basile en Vandewinkel niet voorbij tweede ronde dubbelspel

Alessio Basile heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel bij de junioren op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne. Ook Hanne Vandewinkel moet haar koffers pakken.

Basile verloor in de tweede ronde (achtste finales) met zijn Nederlandse dubbelpartner Daniel Verbeek tegen de Fransman Gabriel Debru en de Zwitser Kilian Feldbausch, de derde reekshoofden, in 6-1, 1-6 en 10/7 in de supertiebreak. De partij duurde 58 minuten. De 17-jarige Basile (ITF-70) sneuvelde in het enkelspel in Melbourne in de tweede ronde.

Hanne Vandewinkel. — © BELGA

Vandewinkel ging in de tweede ronde (achtste finales) aan de zijde van de Roemeense Anca Alexia Todoni de boot in tegen de Amerikaanse tandem Alexis Blokhina - Liv Hovde, de achtste reekshoofden, in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-1. De partij nam 1 uur en 7 minuten in beslag. In het enkelspel overleefde twaalfde reekshoofd Vandewinkel (ITF 23) de eerste ronde niet.