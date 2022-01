Hoogspanning op de Australian Open: tegenstander Nadal noemt umpire “corrupt”, gevolgd door een confrontatie

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne. Nadal, het zesde reekshoofd in Melbourne, versloeg in de kwartfinales de Canadees Denis Shapovalov (ATP 14), die de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) in de achtste finales wipte, in vijf sets: 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 en 6-3. De partij duurde 4 uur en 10 minuten.