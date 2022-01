Supermarkten worden duurder, in andere sectoren stijgen de prijzen nóg meer: “Pak hoger dan laatste jaren”

Handelsfederatie Comeos verwacht grote prijsstijgingen het komende jaar. Die zullen consumenten vooral voelen in de non-foodsector, maar ook in de supermarkten. “Alle factoren samen zorgen ervoor dat we met bijzonder hoge prijsstijgingen zitten. Hoger dan de laatste jaren”, zegt econoom Wim Van Edom.

Uit een bevraging bij de leden van handelsfederatie Comeos blijkt dat heel wat sectoren aangeven dat ze de komende maanden prijsverhogingen zullen doorvoeren om bepaalde kosten door te rekenen. Die prijsstijgingen zullen vooral voelbaar zijn in de non-foodsector, volgens Wim Van Edom, econoom bij Comeos. “Nog meer dan bij de supermarkten zien we dat er bij de non-foodsector factoren zijn die wijzen op significante prijsstijgingen.” Het gaat daarbij vooral over interieur, meubels en de doe-het-zelfsector. Zo kondigde meubelgigant Ikea eind vorig jaar al een prijsstijging aan van gemiddeld 9 procent.

“De afgelopen maanden was er in die sectoren een grote stijging in vraag”, aldus Van Edom. “Dat ging gepaard met heel wat problemen in de bevoorrading. Daarnaast zijn ook de prijzen van grondstoffen, transport en energie de afgelopen maanden sterk gestegen. Door de koppeling van de lonen aan de index stijgen de lonen ook nog eens. Vroeg of laat moeten al die prijsstijgingen ergens verrekend worden, hetzij in de winstmarges, hetzij in de consumentenprijzen. Alles bij elkaar zorgt dat voor bijzonder hoge prijsstijgingen. Een pak hoger dan we de laatste jaren gezien hebben.”

Een concreet cijfer op de verschillende prijsstijgingen plakken is bijzonder moeilijk, volgens Van Edom. “Zo gelden de prijsstijgingen niet voor alle producten. Op basisproducten, zoals pasta en couscous, zit er weinig variatie. En ook de prijzen van bepaalde elektronica stijgen weinig of amper. Voor de rest is dat moeilijk om te voorspellen.”