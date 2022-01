Nick Kyrgios doet jonge fan wenen met bizarre actie op Australian Open, maar maakt daarna alles goed

‘Special K’, zoals de twee thuisspelers zichzelf noemen, hadden al de eerste en vijftiende reekshoofden uitgeschakeld. Deze keer waren de nummers zes aan de beurt. Kyrgios en Kokkinakis waren in drie sets te sterk voor Tim Puetz en Michael Venus: 7-5, 3-6, 6-3.

Onderweg naar de zege zorgde Kyrgios met een van zijn stunten wel voor tranen bij een jonge fan. Die kreeg een wilde bal van de Australiër in zijn maag en had dus pijn. Kyrgios zag het gebeuren en wist even niet wat te doen. Hij troostte de jongen dan maar met een racket.

Kyrgios en Kokkinakis verzorgen al een hele tijd de show voor een uitzinnige menigte. Ze geloven dan ook rotsvast dat ze deze Australian Open kunnen winnen.