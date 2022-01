Regisseur ‘The Voice of Holland’ ontkent beschuldigingen: “Ik ben amicaal, maar dat was nooit een probleem”

De regisseur van ‘The Voice of Holland’ die van grensoverschrijdend gedrag is beschuldigd, geeft aan dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Hij geeft wel toe dat hij “amicaal” was met kandidaten, maar herkent zich niet in de beschuldigingen dat hij grenzen is overgegaan, zo verklaarde hij aan het Algemeen Dagblad.

In een uitzending van ‘Boos’, een YouTube-programma van Tim Hofman, werd vorige week uitgebreid bericht over misbruik in ‘The Voice of Holland’. Onder meer een regisseur van het tv-programma werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij meerdere kandidates.

Die regisseur heeft nu een getuigenis afgelegd in het Algemeen Dagblad. Hij zag de beschuldigingen helemaal niet aankomen, zo zegt hij in de Nederlandse krant. Zelfs niet toen zijn eigen collega’s het vlak voor de uitzending van ‘Boos’ aan hem voorhielden.

“Als een jongetje of een meisje binnenkomt dat heel zenuwachtig is, dan pak ik zo iemand vast en zeg ik: kom op hoor, je moet wel op televisie”, zo luidt het onder meer. “Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond. Dan kreeg je complimenten over hoe goed je in je vak was. En nu, zeker als er wat jongere mensen rondlopen, hoor je: o, die gaat zeker met ze naar bed. Zo onrechtvaardig. Echt. Ik kan er gewoon niet bij.”

Knuffels en complimentjes

De regisseur herkent zich naar eigen zeggen helemaal niet in de beschuldigingen, al geeft hij wel toe dat hij “amicaal” is met kandidaten. Zo geeft hij ze wel eens een knuffel of complimentjes. “Over hun uiterlijk, over hun kleding. Dan zeg ik: jee, wat zie jij er prachtig uit. Of: waw, draai je eens om. Dat doe ik om ze zich goed te laten voelen. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad.”

Hoewel hij zegt dat “er op het moment zelf nog niemand over geklaagd heeft”, beseft hij dat “in 2022” er “blijkbaar wel mensen zijn die dit verkeerd opvatten”. “Niet zozeer de mensen die om een knuffel vragen, wel de mensen die het zien. Die zullen misschien zeggen: hij is te amicaal. Maar het komt uit een goed hart, ik wil de mensen goed laten voelen. Het beste uit ze halen. Dat heeft altijd gewerkt en volgens mij kan ik dat heel goed. Maar nu is het waarschijnlijk te ouderwets.”

