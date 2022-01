Wordt het een mini-WK veldrijden? Dure en moeilijke verplaatsing leidt overal tot kleine selecties

Met 23 renners stapten de Belgen in Zaventem op het vliegtuig. Een flinke equipe en daarmee zijn de Belgen een grote uitzondering. De verre verplaatsing, corona dat altijd dreigt en de torenhoge kosten van een Amerikaanse trip deden nagenoeg alle landen snoeien in hun selectie. Krijgen we een mini-WK? “Helemaal niet”, reageert Peter Vandenabeele, de Belgische topman binnen de UCI. “Een WK buiten Europa levert in elke discipline minder deelnemers op.”