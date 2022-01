Bijna 900 toeristen geëvacueerd uit Machu Picchu vanwege hevige regenval in Peru

Bijna 900 toeristen zijn geëvacueerd uit de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru nadat hevige regenval overstromingen veroorzaakte.

889 toeristen zaten vast in het toeristendorpje Machu Picchu Pueblo, nadat de rivier die door het dorp stroomt vrijdag buiten zijn oevers trad. De toeristen zijn overgebracht naar een nabijgelegen toeristenbestemming.

De overstroming verwoestte enkele woningen. Er wordt een persoon vermist en er is een persoon gewond geraakt.

Machu Picchu staat op de Werelderfgoedlijst en is een zeer geliefde toeristenbestemming. Voor de pandemie kwamen er zowat 1,5 miljoen toeristen per dag. In 2021 bezochten 447.800 toeristen de oude Incastad.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE