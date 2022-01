Een op de vijf jonge bestuurders rijdt maandelijks na drugsgebruik

In twee jaar tijd is het percentage jonge bestuurders (tussen de 18 en de 34 jaar) dat toegeeft maandelijks te rijden na drugsgebruik, gestegen van 11 naar 19 procent. In twee op de drie gevallen combineren jonge bestuurders die onder invloed van drugs rijden dat met alcohol en ook het gebruik van lachgas zit in stijgende lijn. Dat blijkt uit de tiende nationale verkeersonveiligheidsenquête. Verkeersveiligheidsinstituut Vias roept op om de regels rond lachgas te verstrengen.

8 procent van de Belgische bestuurders geeft toe minstens één keer per maand rond te rijden na drugsgebruik. Vooral bij bestuurders tussen de 18 en de 34 jaar zit het fenomeen in de lift: 19 procent van de bestuurders in die leeftijdscategorie zegt maandelijks te rijden na drugsgebruik. Het feit dat het uitgaansleven door het coronavirus erg beperkt was de afgelopen jaren, heeft sommige jongeren ertoe verleid om meer drugs thuis te gaan gebruiken, vooral cannabis. Dat blijft ook na gebruik nog enige tijd in het lichaam aanwezig en kan een impact hebben op de rijprestaties, stipt Vias aan.

Bij jonge mannen is het probleem groter dan bij vrouwen. In Vlaanderen gaat het om 21 procent van de jonge mannelijke bestuurders die druggebruik achter het stuur maandelijks toegeeft, bij de vrouwen is dat 7 procent.

Combinatie met alcohol

Onrustwekkend is dat steeds meer bestuurders drugs combineren met alcohol. 35 procent van de bestuurders die drugs gebruiken, combineert dat met alcohol achter het stuur. Vorig jaar lag dat in de bevraging nog op 25 procent. Bij de bestuurders tussen de 18 en de 34 jaar maakt zelfs 64 procent die combinatie met alcohol.

Lachgas

8 procent van de bestuurders geeft toe maandelijks minstens eenmaal rond te rijden na het gebruik van lachgas. Ook hier is de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar (19 procent) het vaakst betrokken. Vias stelt ten opzichte van vorig jaar een forse stijging in Wallonië vast bij de jonge mannelijke bestuurders van 12 naar 26 procent. In Vlaanderen gaat het om 20 procent jonge mannelijke bestuurders die maandelijks lachgas gebruiken achter het stuur, in Brussel betreft het 33 procent van de jonge mannelijke bestuurders.

Ook lachgas wordt vaak gecombineerd met alcohol: 61 procent van de jonge bestuurders combineert lachgas met alcohol. “Steeds vaker stelt de politie bij controles vast dat bestuurders grote flessen lachgas vervoeren in plaats van kleine ampullen”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. Gezien de gevaren die lachgas met zich mee kan brengen voor de verkeersveiligheid én de gezondheid, stelt Vias voor om het bezit en gebruik ervan overal te verbieden, behalve voor professionele doeleinden.