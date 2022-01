Bestuurder na bevrijding van twee uur met ernstige verwondingen afgevoerd in Helchteren

De bestuurder reed om 22.45 uur ter hoogte van de werf van de nieuwe fietsbrug achterop een vrachtwagen. De klap was enorm en het slachtoffer zat urenlang gekneld in het wrak. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en een bevrijdingsteam moest de man uit de bestelwagen halen. Het werd een delicate en moeilijke bevrijdingsoperatie die maar liefst twee uur in beslag nam. Nadat ze het slachtoffer de eerste zorgen hadden verleend, brachten ze hem met spoed over naar het ziekenhuis.