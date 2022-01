Gent sluit fusie met Zelzate niet uit, al vreest Oost-Vlaamse gemeente te worden “opgeslokt”

Vlaanderen moedigt fusies aan met schuldverlichting en op termijn is het niet uitgesloten dat fusies verplicht zullen worden. In Zelzate wil burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) dat vermijden en hij kijkt daarom voornamelijk naar Sint Laureins of Assenede.

Zelzate telt vandaag ruim 13.000 inwoners en Meuleman ziet voordelen op het vlak van bestuurskracht en op het vlak van dienstverlening. Maar hij geeft maandag aan zich te behoeden voor een fusieverhaal waarin de gemeente haar eigenheid zou verliezen door opgeslokt te worden door een grotere partner.

Besproken op Gentse gemeenteraad

De kwestie kwam maandag kort ter sprake tijdens de Gentse gemeenteraad, nadat raadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) zich afvroeg waarom er nog geen gesprekken waren opgestart. Een onafhankelijk onderzoeksbureau moet de oefening rationaliseren.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) wijst erop dat de stad al enkele samenwerkingsakkoorden heeft met Zelzate, onder meer rond het voor beide lokale besturen uiterst belangrijke havengebied North Sea Port en de brandweer. Zelzate behoort bovendien tot het referentiegebied Gent.

Maar De Clercq geeft aan dat hem nog geen vraag gesteld is door zijn Zelzaatse collega. “Een fusie is nog niet direct aan de orde”, zegt De Clercq. “Maar zoals een goed bestuur betaamt, zullen we de resultaten van dat onderzoek afwachten. We zullen op gepaste wijze reageren als er een concrete vraag komt.”