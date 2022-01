Hoe Zuhal Demir de politiek (en zichzelf) uit de wind zette in PFOS-commissie

In de PFOS-onderzoekscommissie ging alle aandacht gisteren naar huidig minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ze drukte verschillende keren het gaspedaal in over de rol van de administratie sinds 2017, maar stond op de rem toen het ging over de politici die mogelijk verantwoordelijk waren. Zelf kon ze ook niet eerder ingrijpen, vindt ze. “Ik ben pas gealarmeerd toen de berichten in de pers verschenen.”