Beetje bij beetje valt het land stil door omikron: “En het ergste moet nog komen”

Omikron houdt het land in zijn greep. De besmettingscijfers gaan door het dak, de Belgen moeten massaal in quarantaine en isolatie, en dat zorgt ervoor dat ook ons land beetje bij beetje tot stilstand komt. Letterlijk, want NMBS schrapt in zijn aanbod en bij Audi vorst leggen ze de band deze week stil. Volgens het VBO ondervindt momenteel al driekwart van de bedrijven hinder van de omikronbesmettingen. “En het ergste moet nog komen.”