Comoren met veldspeler in doel en snelle rode kaart toch nog verdienstelijk, maar gastland Kameroen stoot door: 2-1

De Comoren zijn uitgeschakeld op de Afrika Cup. Door coronabesmettingen en blessures stond er een veldspeler in doel tijdens de 1/8ste finale tegen gastland Kameroen. Alsof dat nog niet erg genoeg was kwamen de Comoren na zeven minuten al met een man minder te staan. Kameroen haalde het met 2-1 en mag zich opmaken voor de kwartfinales tegen Gambia.

De aanloop naar de 1/8ste finale van de Comoren was allesbehalve ideaal. Door een blessure bij de eerste doelman en coronabesmettingen bij de twee andere doelmannen, bleef er geen enkele doelman meer over. Tot maandagochtend, dachten ze. Op de dag van de wedstrijd testte Ali Ahamada negatief, en toch mocht hij van de Afrikaanse voetbalfederatie niet meespelen. De regels stellen dat spelers minstens vijf dagen in quarantaine moeten na een besmetting.

Zolang er elf beschikbare spelers zijn, moet een land spelen. Dat was het geval en dus moest vleugelverdediger Chaker Alhadhur zijn keeperhandschoenen aantrekken.

Chaker Alhadhur werd na de wedstrijd ondanks de nederlaag als een held onthaald. — © AFP

De wedstrijd tegen Kameroen was nog maar begonnen en er volgde al een nieuwe tegenslag: na amper zeven minuten pakte kapitein Nadjim Abdou rood. Met tien man deden de Comoren het toch nog behoorlijk, maar toch was het mission impossible. Op het halfuur werd het 1-0 voor Kameroen, twintig minuten voor tijd 2-0. De aansluitingstreffer in minuut 81 kon de uitschakeling niet meer verhinderen.

Gastland Kameroen neemt het komende zaterdag in de kwartfinale op tegen Gambia en bondscoach Tom Saintfiet.